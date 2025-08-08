É amanhã! 5ª temporada do Espírito Startups estreia na TV Vitória Foto: Ewerton NunesNove startups capixabas disputam R$ 500 mil em premiações na nova temporada do primeiro reality de inovação da TV... Folha Vitória|Do R7 08/08/2025 - 08h38 (Atualizado em 08/08/2025 - 08h38 ) twitter

A 5ª temporada do reality Espírito Startups estreia, neste sábado (09), às 14h, na TV Vitória/Record, logo após o Balanço Geral. Prepare-se: a nova edição chega repleta de novidades.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de tudo que está por vir!

