É bem pior Os relatos correram de tal forma que agora as autoridades já sabem que o crime do colarinho branco desfila na famosa avenida Folha Vitória|Do R7 01/09/2025 - 06h37 (Atualizado em 01/09/2025 - 06h37 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

O susto com a Operação Carbono Oculto na última quinta-feira (28) na Av. Faria Lima foi tão grande que muitos ‘farialimers’ (apelido dos executivos da região) que não eram alvo sequer apareceram nos escritórios. Eles receberam relatos da presença de viaturas da PF, Gaeco do MP, PC e até do Batalhão de Choque na frente de vários edifícios e ficaram em casa.

Para entender todos os desdobramentos dessa operação e suas implicações, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Carbono Oculto: a operação que expôs a face empresarial do crime organizado

Wandinha, Invocação do Mal 4 e mais: veja as estreias do cinema e streaming em setembro

Show de festa nos 50 anos de Flavia Samorini