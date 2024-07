E-commerce brasileiro em ascensão: projeções para 2024

O e-commerce brasileiro está em destaque e as projeções para 2024 são otimistas. De acordo com especialistas, o setor pode apresentar um crescimento de até 10,45% neste ano. A tendência de expansão do comércio eletrônico tem chamado a atenção de investidores e consumidores, impulsionando a economia digital no país.

