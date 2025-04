E o clube da corrida cada vez aumenta mais… Folha Vitória|Do R7 06/04/2025 - 01h25 (Atualizado em 06/04/2025 - 01h25 ) twitter

ANDREA PENA | Coluna social

Era para ser apenas um jantar para retribuir a anfitriã da semana anterior, Wendy Verjovsky, mas depois de concluir sua primeira corrida, Andressa Allen chamou as amigas atletas para brindar a conquista. Julia Bastos, Renata Vervloet e Mariana Clark entraram na guest list. Também presentes Kris Junqueira e Ana Clark, que já correm (Ana já fez maratona de 42 km!), e Aparecida Zamprogno, que ainda não foi picada pelo bichinho das quenianas. Andressa caprichou na mesa posta, com laços personalizados para marcar os lugares, acepipes, ceviche, bacalhau com arroz de amêndoas e pudim.

