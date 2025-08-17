Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

É óbvio, mas precisa ser dito

Foto: FreepikViver mais não significa viver melhor; existem hábitos essenciais para garantir um envelhecimento funcional e saudável...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Foto: Freepik Artigo escrito por Fábio Pimenta, cirurgião plástico e médico do exercício, professor titular da UVV e do Instituto Paciléo em SP, membro do Comitê Qualificado de Conteúdo de Empreendedorismo e Gestão do Ibef-ES.



Para entender mais sobre como o envelhecimento pode ser enfrentado de forma saudável, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.


Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.