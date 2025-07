EA Sports FC 25 de graça no Amazon Luna e jogos bônus no Prime A Amazon está celebrando o Prime Day com um reforço de peso no catálogo de jogos gratuitos do Prime Gaming. Após liberar 13 títulos... Folha Vitória|Do R7 08/07/2025 - 13h38 (Atualizado em 08/07/2025 - 13h38 ) twitter

Folha Vitória

A Amazon está celebrando o Prime Day com um reforço de peso no catálogo de jogos gratuitos do Prime Gaming. Após liberar 13 títulos no início do mês, a empresa adicionou mais quatro jogos bônus para PC nesta segunda-feira (8), incluindo o aclamado Marvel’s Midnight Suns. Os resgates estão disponíveis por tempo limitado e exigem atenção a restrições regionais específicas.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra todos os detalhes sobre os jogos bônus e como resgatá-los!

