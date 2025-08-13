Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

EA Sports FC 26 apresenta sua nova classe de ídolos: O ídolo é seu

A próxima leva de talentos geracionais e favoritos de fãs que alcançam o status de ÍDOLOS

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Hoje (13), a Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) revelou a classe oficial de ÍDOLOS do EA SPORTS FC 26, apresentando a seleção de ÍDOLOS mais pedidos pela comunidade até hoje.

Para saber mais sobre as novidades e detalhes dessa nova classe de ídolos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.