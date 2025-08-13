EA Sports FC 26 apresenta sua nova classe de ídolos: O ídolo é seu A próxima leva de talentos geracionais e favoritos de fãs que alcançam o status de ÍDOLOS Folha Vitória|Do R7 13/08/2025 - 17h59 (Atualizado em 13/08/2025 - 17h59 ) twitter

Hoje (13), a Electronic Arts Inc. (NASDAQ: EA) revelou a classe oficial de ÍDOLOS do EA SPORTS FC 26, apresentando a seleção de ÍDOLOS mais pedidos pela comunidade até hoje.

Para saber mais sobre as novidades e detalhes dessa nova classe de ídolos, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

