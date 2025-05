Ecco the Dolphin retorna com remasterizações e novo jogo após 25 anos Ecco the Dolphin retorna com remasterizações dos jogos clássicos e um novo título, desenvolvidos pela equipe original.

Folha Vitória|Do R7 06/05/2025 - 09h46 (Atualizado em 06/05/2025 - 09h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share