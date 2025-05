Eco Mural feito com 30 mil tampinhas plásticas é finalizado na Serra Eco Mural foi feito com 30 mil tampinhas plásticas recolhidas por voluntários. Foto: Marelli Soares/ Instituto GoiamumIniciativa do... Folha Vitória|Do R7 09/05/2025 - 08h26 (Atualizado em 09/05/2025 - 08h26 ) twitter

Eco Mural foi feito com 30 mil tampinhas plásticas recolhidas por voluntários. Foto: Marelli Soares/ Instituto Goiamum Um Eco Mural com 30 mil tampinhas no Casarão de Carapebus, na Serra, será inaugurado na próxima semana. Iniciativa do Instituto Goiamum, a obra une arte e sustentabilidade e enfeita a fachada da construção.

