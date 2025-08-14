Ecommerce.ES reúne mais de 5 mil pessoas e movimenta R$ 55 milhões Foto: Ecommerce.ES/DivulgaçãoFeira na Serra discutiu tendências do e-commerce e registrou R$ 55 milhões em negócios, segundo a organização... Folha Vitória|Do R7 14/08/2025 - 19h38 (Atualizado em 14/08/2025 - 19h38 ) twitter

A 4ª edição do Ecommerce.ES ocorreu na quarta (13) e quinta (14), no Pavilhão de Carapina, na Serra, e registrou a presença de mais de 5 mil participantes, incluindo cerca de 500 profissionais de outros estados. Segundo a organização, o volume de negócios gerado chegou a R$ 55 milhões, com atração de parcerias estratégicas para o setor.

Para mais detalhes sobre este evento que movimentou o setor, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

