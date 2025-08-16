Ecovias 101 abre vagas de trabalho em pedágios em cinco cidades do ES
Foto: Divulgação/Eco 101Há também oportunidade para trabalhar no laboratório da concessionária e como operador de balança. Veja como...
A Ecovias 101 abriu vagas de emprego para trabalhar nas praças dos pedágios das cidades de Guarapari, Aracruz, Mimoso do Sul, Pedro Canário e Rio Novo do Sul. Os interessados devem possuir o ensino fundamental completo. São ao todo cinco vagas.
Consulte no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre como se inscrever!
