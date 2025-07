EDENS ZERO chegou: a jornada começa hoje! O RPG de ação intergaláctica baseado no mangá e anime de sucesso do lendário criador Hiro Mashima já está disponível! Folha Vitória|Do R7 15/07/2025 - 16h18 (Atualizado em 15/07/2025 - 16h18 ) twitter

A Konami Digital Entertainment B.V. (KONAMI) anuncia hoje que EDENS ZERO já está disponível em todo o mundo para PlayStation®5, Xbox Series X|S e PC (Steam/Windows). Baseado no popular mangá e anime de Hiro Mashima, o RPG de ação convida os jogadores a explorar o vasto Sakura Cosmos com Shiki, Rebecca, Happy e o restante da equipe do EDENS ZERO.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra todos os detalhes sobre essa nova aventura!

