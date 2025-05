Edital do binário da Rodovia do Sol deve ser publicado em junho Foto: Everton Thiago/ Prefeitura de Vila Velha A execução da obra está prevista para 12 meses, com início após a assinatura da ordem... Folha Vitória|Do R7 30/05/2025 - 19h16 (Atualizado em 30/05/2025 - 19h16 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Foto: Everton Thiago/ Prefeitura de Vila Velha O edital de licitação para a contratação da empresa responsável pela construção do Sistema Binário na Rodovia do Sol será lançado em junho. As informações foram divulgadas nesta sexta-feira (30) pela Prefeitura de Vila Velha.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes sobre essa importante obra!

Leia Mais em Folha Vitória:

Corpo de Sebastião Salgado é cremado em Paris e cinzas vão vir para MG

Folha Social: Rede Vitória cria clube para unir personalidades e empresários em eventos exclusivos

Desportiva Ferroviária anuncia novo patrocinador na camisa