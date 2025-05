Eduarda Buaiz compartilha fotos do casamento de Marcus Buaiz e Isis Valverde Eduarda Buaiz compartilhou fotos do casamento do irmã, Marcus, e Isis Valverde (Foto: Reprodução/Instagram @eduardabuaiz)Empresária... Folha Vitória|Do R7 06/05/2025 - 17h28 (Atualizado em 06/05/2025 - 17h28 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Casamento Marcus Buaiz e Isis Valderde Folha Vitória

Eduarda Buaiz compartilhou fotos do casamento do irmã, Marcus, e Isis Valverde (Foto: Reprodução/Instagram @eduardabuaiz) Empresária destacou os detalhes da festa e desejou felicidades ao casal na nova fase do relacionamento.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

Leia Mais em Folha Vitória:

Você viu a Luna? Família procura por buldogue francês desaparecida em Vila Velha

Estado vai investir R$ 38 milhões em energia renovável para órgãos e institutos do governo

Acidente na BR-262 deixa um morto e feridos em Domingos Martins