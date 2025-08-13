“Ela já sofria ameaças de morte”, diz delegada sobre feminicídio na Serra
Coletiva do caso Dinah Marinho (Foto: Sesp)Delegadas dizem que crime foi premeditado; vítima sofria ameaças há semanas
Coletiva do caso Dinah Marinho (Foto: Sesp) O pedreiro Diones Henrique de Souza Marinho, 32 anos, foi preso em flagrante pela Polícia Civil na tarde desta terça-feira (12) suspeito de matar a ex-mulher Dinah Marinho Amorim, 27 anos, a facadas dentro da casa dela, no bairro Vista da Serra I, na Serra. O crime, segundo a polícia, foi cometido na frente do filho do casal, de apenas 6 anos.
