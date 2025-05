Elas no comando: mulheres são maioria entre médicos no Brasil Divulgação Há 15 anos, 41% da população médica era de mulheres. Até 2035, a proporção deve chegar a 56% Folha Vitória|Do R7 19/05/2025 - 10h24 (Atualizado em 19/05/2025 - 10h24 ) twitter

Divulgação Pela primeira vez, as mulheres são maioria entre os médicos em atividade. Segundo estudo de Demografia Médica no Brasil (DMB) divulgado no final de abril deste ano, elas representam 50,6% do total de médicos registrados no Brasil — um marco simbólico que reflete transformações estruturais na profissão mais tradicional da área da saúde.

