Elegância na mesma medida da alegria e descontração deram o tom no happy hour junino de Alzira Torres Folha Vitória|Do R7 03/07/2025 - 00h35 (Atualizado em 03/07/2025 - 00h35 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Elegância na medida exata da alegria e descontração deram o tom do happy hour no estilo junino oferecido por Alzira Judice Torres em sua bela cobertura na Praia do Canto. Evidente, com comidinhas típicas, o delicioso buffet foi assinado pela própria anfitriã e os ambientes ganharam decoração no gênero. Aliás, o encontro reuniu um time de mulheres chiques e que gosta de celebrar a vida.

Para mais detalhes sobre este evento incrível, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Fire assina criação do vídeo manifesto de apresentação do Lecar 459 em São Paulo

Suspeitos de homicídio são presos em Nova Venécia e Boa Esperança

Aniversário em formato de ‘brunch’, com voz e violão na Ilha do Frade