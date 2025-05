Eleição para escolher o novo presidente da CBF já tem data para acontecer; entenda Fernando Sarney é o interventor nomeado para a CBF (Foto: Lucas Figueiredo/CBF)Um dos vice-presidentes da CBF, Fernando José Sarney... Folha Vitória|Do R7 16/05/2025 - 18h44 (Atualizado em 16/05/2025 - 18h44 ) twitter

Fernando Sarney é o interventor nomeado para a CBF (Foto: Lucas Figueiredo/CBF) Interventor da CBF, Fernando José Sarney já anunciou a data da nova eleição da entidade. Um dia após ser colocado no cargo pela Justiça, ele definiu que o pleito será realizado no dia 25 de maio, véspera do início do trabalho do técnico Carlo Ancelotti à frente da Seleção Brasileira.

