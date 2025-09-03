Elevador da Glória descarrila em Lisboa e deixa 3 mortos Foto: Reprodução/SIC NotíciasUma das principais suspeitas para as causas do acidente envolve a ruptura de um dos cabos do comboio Folha Vitória|Do R7 03/09/2025 - 16h58 (Atualizado em 03/09/2025 - 16h58 ) twitter

Foto: Reprodução/SIC Notícias Um acidente no Elevador da Glória, uma das principais atrações turísticas de Portugal, deixou ao menos três mortos e 20 feridos em estado grave nesta quarta-feira, 3, em Lisboa, informa a imprensa portuguesa.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória para mais detalhes sobre este trágico acidente.

