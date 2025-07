Empreendedores da Serra recebem capacitação gratuita em inovação Existe um limite de vagas para os cursos. Foto: FreepikCapacitações ocorrem presencialmente, no auditório do Sebrae, em Laranjeiras... Folha Vitória|Do R7 02/07/2025 - 22h36 (Atualizado em 02/07/2025 - 22h36 ) twitter

Micro e pequenos empreendedores da Serra já podem se inscrever em uma série de oficinas gratuitas que acontecem durante o mês de julho. As capacitações ocorrem presencialmente, no auditório do Sebrae, em Laranjeiras, entre os dias 10 e 31, com foco em temas práticos voltados à gestão, marketing, finanças e inovação.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as informações sobre as capacitações!

