Empresa capixaba de cartões chega a 2 milhões de clientes e cresce mais de 500% em cinco anos
A LeCard, empresa capixaba especializada em cartões de benefício, tá sem freio. São quase 2 milhões de usuários e atuação em 26 estados e no Distrito Federal. Do mesmo modo, desde 2021 até agora, a empresa cresceu mais de 500% (515,69%).
