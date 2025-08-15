Empresa capixaba de cartões chega a 2 milhões de clientes e cresce mais de 500% em cinco anos Mercado de cartões de benefício, como o da LeCard, movimenta mais de R$ 150 bilhões por ano no Brasil. Foto: FreepikOs cartões da LeCard... Folha Vitória|Do R7 15/08/2025 - 19h38 (Atualizado em 15/08/2025 - 19h38 ) twitter

Mercado de cartões de benefício, como o da LeCard, movimenta mais de R$ 150 bilhões por ano no Brasil. Foto: Freepik

A LeCard, empresa capixaba especializada em cartões de benefício, tá sem freio. São quase 2 milhões de usuários e atuação em 26 estados e no Distrito Federal. Do mesmo modo, desde 2021 até agora, a empresa cresceu mais de 500% (515,69%).

Para saber mais sobre esse crescimento impressionante e os planos de expansão da LeCard, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

