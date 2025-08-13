Logo R7.com
Logo do PlayPlus
Entrar

Empresário capixaba lança primeira picape híbrida flex do Brasil

Foto: Divulgação/LecarEmpresa aposta no etanol brasileiro como alternativa sustentável para mobilidade; modelo terá autonomia de até...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

O empresário capixaba Flávio Assis, CEO da Lecar, vai apresentar ao mercado a primeira picape híbrida flex do Brasil durante a 31ª edição da feira de bioenergia, Fenasucro & Agrocana. O evento acontece de 12 a 15 de agosto, no Centro de Eventos Zanini, em Sertãozinho (São Paulo).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra mais sobre essa inovação no setor automotivo!

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.