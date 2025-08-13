Empresário capixaba lança primeira picape híbrida flex do Brasil
Foto: Divulgação/LecarEmpresa aposta no etanol brasileiro como alternativa sustentável para mobilidade; modelo terá autonomia de até...
O empresário capixaba Flávio Assis, CEO da Lecar, vai apresentar ao mercado a primeira picape híbrida flex do Brasil durante a 31ª edição da feira de bioenergia, Fenasucro & Agrocana. O evento acontece de 12 a 15 de agosto, no Centro de Eventos Zanini, em Sertãozinho (São Paulo).
