Empresário capixaba lança primeira picape híbrida flex do Brasil Foto: Divulgação/LecarEmpresa aposta no etanol brasileiro como alternativa sustentável para mobilidade; modelo terá autonomia de até... Folha Vitória|Do R7 13/08/2025 - 16h19 (Atualizado em 13/08/2025 - 16h19 )

O empresário capixaba Flávio Assis, CEO da Lecar, vai apresentar ao mercado a primeira picape híbrida flex do Brasil durante a 31ª edição da feira de bioenergia, Fenasucro & Agrocana. O evento acontece de 12 a 15 de agosto, no Centro de Eventos Zanini, em Sertãozinho (São Paulo).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra mais sobre essa inovação no setor automotivo!

