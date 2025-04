Empresários capixabas adquirem Hotel Vitória Palace, anexo ao Centro da Praia Em uma das localizações mais emblemáticas da Praia do Canto, o Hotel Vitória Palace acaba de ser adquirido por um grupo de empresários... Folha Vitória|Do R7 28/04/2025 - 00h39 (Atualizado em 28/04/2025 - 00h39 ) twitter

Em uma das localizações mais emblemáticas da Praia do Canto, o Hotel Vitória Palace acaba de ser adquirido por um grupo de empresários capixabas. A aquisição do empreendimento – que faz parte do complexo Centro da Praia – foi liderada pela Ágata Construtora em parceria com a Apex Partners. O imóvel pertencia ao empresário Hélio Perim, falecido em 2022, e que também foi proprietário dos tradicionais hotéis Aruan e Canto do Sol, ambos na Praia de Camburi.

Para saber mais sobre essa importante aquisição e o futuro do Hotel Vitória Palace, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

