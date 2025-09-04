Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Empresários capixabas de rochas buscam alívio para tarifaço nos EUA

Representantes do Centrorochas participaram de reuniões com entidades do setor produtivo dos EUA em busca de soluções para o tarifaço...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Representantes do Centrorochas participaram de reuniões com entidades do setor produtivo dos EUA em busca de soluções para o tarifaço. Crédito: Divulgação Empresários capixabas do setor de rochas naturais integram a missão da Confederação Nacional da Indústria (CNI) em Washington, nos Estados Unidos. Nesse sentido, o grupo participa de reuniões para discutir os impactos das tarifas de 50% aplicadas pelo governo Donald Trump. Do mesmo modo, a Associação Brasileira de Rochas Naturais (Centrorochas) representa o setor, com o presidente Tales Machado e o vice-presidente Fábio Cruz.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante missão!

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.