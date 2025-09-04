Empresários capixabas de rochas buscam alívio para tarifaço nos EUA
Representantes do Centrorochas participaram de reuniões com entidades do setor produtivo dos EUA em busca de soluções para o tarifaço...
Representantes do Centrorochas participaram de reuniões com entidades do setor produtivo dos EUA em busca de soluções para o tarifaço. Crédito: Divulgação Empresários capixabas do setor de rochas naturais integram a missão da Confederação Nacional da Indústria (CNI) em Washington, nos Estados Unidos. Nesse sentido, o grupo participa de reuniões para discutir os impactos das tarifas de 50% aplicadas pelo governo Donald Trump. Do mesmo modo, a Associação Brasileira de Rochas Naturais (Centrorochas) representa o setor, com o presidente Tales Machado e o vice-presidente Fábio Cruz.
