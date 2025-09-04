Empresários capixabas de rochas buscam alívio para tarifaço nos EUA Representantes do Centrorochas participaram de reuniões com entidades do setor produtivo dos EUA em busca de soluções para o tarifaço... Folha Vitória|Do R7 04/09/2025 - 12h18 (Atualizado em 04/09/2025 - 12h18 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Representantes do Centrorochas participaram de reuniões com entidades do setor produtivo dos EUA em busca de soluções para o tarifaço. Crédito: Divulgação Empresários capixabas do setor de rochas naturais integram a missão da Confederação Nacional da Indústria (CNI) em Washington, nos Estados Unidos. Nesse sentido, o grupo participa de reuniões para discutir os impactos das tarifas de 50% aplicadas pelo governo Donald Trump. Do mesmo modo, a Associação Brasileira de Rochas Naturais (Centrorochas) representa o setor, com o presidente Tales Machado e o vice-presidente Fábio Cruz.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes dessa importante missão!

Leia Mais em Folha Vitória:

Mulher morre após carro bater e pegar fogo na rodovia Leste Oeste

Polícia prende suspeito do assassinato de artista plástico em Cariacica

Hollow Knight Silksong: todos os chefes já revelados e como derrotá-los