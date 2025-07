Empresários da Serra discutem saneamento, ESG e desenvolvimento nas cidades Luana Pretto vai falar a empresários da Serra a importância do ESG e da sustentabilidade para o desenvolvimento econômico. Crédito:... Folha Vitória|Do R7 08/07/2025 - 18h58 (Atualizado em 08/07/2025 - 18h58 ) twitter

Luana Pretto vai falar a empresários da Serra a importância do ESG e da sustentabilidade para o desenvolvimento econômico. Crédito: Divulgação “O acesso ao saneamento pode ser um motor de transformação econômica para as cidades”. A afirmação é de Luana Pretto, presidente-executiva do Instituto Trata Brasil, que será uma das palestrantes do Café com Negócios. O encontro é promovido pela Associação dos Empresários da Serra (Ases), nesta quarta-feira (9), no Steffen Eventos. Do mesmo modo, o tema central do encontro é “ESG na prática: o impacto que move negócios e abre novos mercados”. Ao lado de Luana, estará o especialista Guilherme Barbosa, que trará reflexões sobre economia e mudanças climáticas.

