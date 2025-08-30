Logo R7.com
“Empresas que buscam apenas lucro não deixam legado”, afirma Americo Buaiz Neto em evento de saúde

Américo Buaiz Neto em discurso no Excelência em Saúde (Imagem; Everton Nunes)O vice-presidente da Rede Vitória discursou durante o...

Folha Vitória|Do R7

Américo Buaiz Neto em discurso no Excelência em Saúde (Imagem; Everton Nunes) Transformações aceleradas, inteligência artificial aplicada a diagnósticos, medicamentos inovadores. O setor da saúde vive um avanço sem precedentes. Mas, no meio desse progresso, o cuidado com a vida, com o ser humano, ainda precisa ser o motor que move todas as ações.

