"Empresas que buscam apenas lucro não deixam legado", afirma Americo Buaiz Neto em evento de saúde Américo Buaiz Neto em discurso no Excelência em Saúde (Imagem; Everton Nunes)O vice-presidente da Rede Vitória discursou durante o... Folha Vitória|Do R7 30/08/2025 - 12h57 (Atualizado em 30/08/2025 - 12h57 )

Américo Buaiz Neto em discurso no Excelência em Saúde (Imagem; Everton Nunes) Transformações aceleradas, inteligência artificial aplicada a diagnósticos, medicamentos inovadores. O setor da saúde vive um avanço sem precedentes. Mas, no meio desse progresso, o cuidado com a vida, com o ser humano, ainda precisa ser o motor que move todas as ações.

