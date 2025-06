Encontro celebra amor de casais com Síndrome de Down em Vitória Maria Clara e Felipe Ribeiro, casal que vai participar do encontro. Foto: Yuri BraianCasais com Síndrome de Down vão celebrar o Dia... Folha Vitória|Do R7 12/06/2025 - 17h56 (Atualizado em 12/06/2025 - 17h56 ) twitter

Maria Clara e Felipe Ribeiro, casal que vai participar do encontro. Foto: Yuri Braian A data mais romântica do ano é nesta quinta-feira (12), o Dia dos Namorados. Muitos casais vão para restaurantes, outros fazem um jantar para a pessoa amada. E é claro que os presentes não podem faltar. Em Vitória, além desses encontros tradicionais que marcam a ocasião, um evento irá unir diversos casais com Síndrome de Down para celebrar o dia.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra mais sobre essa linda celebração do amor!

