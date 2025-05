Encontro de multicolecionismo vai exibir moedas raras em Vitória Cédula em folha de Ouro Belize, Cédula de Madeira Áustria, Cédula de Alumínio da Alemanha e Cédula de Couro Alemanha Período Inflacionário... Folha Vitória|Do R7 25/05/2025 - 11h36 (Atualizado em 25/05/2025 - 11h36 ) twitter

Cédula em folha de Ouro Belize, Cédula de Madeira Áustria, Cédula de Alumínio da Alemanha e Cédula de Couro Alemanha Período Inflacionário Foto: Divulgação Moedas cunhadas em pedra, cédulas de seda, couro e veludo, além de documentos raríssimos. Essa é a coleção que marca a 10ª edição do Encontro Nacional de Multicolecionismo, que acontece entre os dias 30 e 31 de maio e 1º de junho, no Century Plaza Apart Hotel, em Camburi, Vitória.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra mais sobre este evento imperdível!

