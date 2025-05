Endrick sofre lesão, fica fora de convocação de Ancelotti e deve perder Mundial de Clubes Endrick esteve na última convocação do Brasil e jogou contra a Argentina na derrota por 4 a 1. Foto: Rafael Ribeiro/CBFAtacante sofreu... Folha Vitória|Do R7 21/05/2025 - 17h16 (Atualizado em 21/05/2025 - 17h16 ) twitter

Endrick esteve na última convocação do Brasil e jogou contra a Argentina na derrota por 4 a 1. Foto: Rafael Ribeiro/CBF O atacante Endrick foi diagnosticado com uma lesão no tendão da perna direita, informou o Real Madrid nesta quarta-feira (21). Com o problema físico, o jogador vai perder a próxima convocação da seleção brasileira e deve ficar fora do novo Mundial de Clubes, nos Estados Unidos.

