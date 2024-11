Enem 2024: veja como pedir a reaplicação de provas Enem 2024: veja como pedir a reaplicação de provas Folha Vitória|Do R7 11/11/2024 - 15h50 (Atualizado em 11/11/2024 - 15h50 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Enem 2024

O prazo para que os inscritos do Exame Nacional do Ensino Médio (Enem) de 2024 que faltaram a um ou aos dois dias de provas por problemas logísticos durante a aplicação das provas ou por estarem infectadas por doenças previstas no edital do exame, podem solicitar a reaplicação das provas a partir desta segunda-feira (11) até 23h59 de sexta-feira (15).As novas provas estão agendadas para os dias 10 e 11 de dezembro para candidatos que tiverem seus pedidos aprovados. O Instituto Nacional de Estudos e Pesquisas Educacionais Anísio Teixeira (Inep), responsável pela coordenação do Enem, informa que esta será a única reaplicação do exame em 2024.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória!

Leia Mais em Folha Vitória:

VÍDEO | PM de folga atira em jovem após confusão em posto de combustíveis na Serra

Grave acidente entre carros deixa um morto na BR-101, em Aracruz

Jogo capixaba fez presença na maior feira de games do Brasil