Enem 2025: Inscrições começam na segunda, 26; prova volta a valer para diploma do Ensino Médio Thiago Soares/Folha VitóriaAlém de concorrer a vagas de graduação em universidades, os candidatos voltarão a utilizar o resultado da... Folha Vitória|Do R7 24/05/2025 - 15h16 (Atualizado em 24/05/2025 - 15h16 )

Thiago Soares/Folha Vitória

As inscrições para o Exame Nacional do Ensino Médio, o Enem 2025, começam nesta segunda-feira, 26. Nesta edição, além de concorrer a vagas de graduação em universidades públicas brasileiras, em instituições do exterior e de bolsas de estudos em faculdades particulares, os candidatos maiores de 18 anos voltarão a poder utilizar o resultado da prova para conseguir o diploma do Ensino Médio, caso ainda não tenham.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as novidades sobre o Enem 2025!

