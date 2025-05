Enem dos concursos: número de vagas do CNU sobe para 3.652 Banca examinadora para a segunda edição do chamado Enem dos Concursos, ainda está em processo de escolha. Foto: José Cruz/Agência BrasilSão... Folha Vitória|Do R7 20/05/2025 - 14h56 (Atualizado em 20/05/2025 - 14h56 ) twitter

Banca examinadora para a segunda edição do chamado Enem dos Concursos, ainda está em processo de escolha. Foto: José Cruz/Agência Brasil

O Instituto Nacional do Seguro Social (INSS) aderiu à segunda edição do Concurso Público Nacional Unificado (CPNU 2). Por isso, a adesão do INSS resultou em um aumento de 300 vagas, elevando o total de 3.352 para 3.652 vagas agrupadas em nove blocos temáticos.

