Enfrentem seus medos juntos no trailer de LITTLE NIGHTMARES III O vídeo apresenta cenários macabros, quebra-cabeças e o aguardado modo cooperativo que estreia na série Folha Vitória|Do R7 15/08/2025 - 18h38 (Atualizado em 15/08/2025 - 18h38 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

A Bandai Namco compartilhou o mais novo trailer de Little Nightmares III , franquia de terror mundialmente conhecida. Pela primeira vez na série, o jogo contará com modo cooperativo, permitindo que dois jogadores encarem juntos quebra-cabeças engenhosos e perigos letais.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra todos os detalhes sobre este emocionante lançamento!

Leia Mais em Folha Vitória:

Geovani Silva celebra recuperação após internação: “Deus tem me dado vitória”

Motociclista atingido por carro na Fernando Ferrari fica paraplégico

Paciente morre após ter atendimento negado em hospital de Vila Velha