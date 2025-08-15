Enfrentem seus medos juntos no trailer de LITTLE NIGHTMARES III
O vídeo apresenta cenários macabros, quebra-cabeças e o aguardado modo cooperativo que estreia na série
A Bandai Namco compartilhou o mais novo trailer de Little Nightmares III , franquia de terror mundialmente conhecida. Pela primeira vez na série, o jogo contará com modo cooperativo, permitindo que dois jogadores encarem juntos quebra-cabeças engenhosos e perigos letais.
Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra todos os detalhes sobre este emocionante lançamento!
