Engenheira é agredida pelo marido e internada com fraturas na Serra

Folha Vitória

Foto: Divulgação/Sesa Uma engenheira ambiental, de 44 anos, foi vítima de violência doméstica no bairro Parque das Gaivotas, em Nova Almeida, na Serra. As agressões aconteceram dentro da própria casa e resultaram em fraturas no braço e em uma das costelas da vítima.

