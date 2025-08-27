Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Entenda a gestão estratégica como um ciclo contínuo

Foto: FreepikPlanejamento, execução, monitoramento e revisão são fases desse ciclo da gestão estratégica que fortalece empresas

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

Foto: Freepik
*Artigo escrito por Juliana Frasson, administradora, empreendedora, consultora empresarial com foco em Gestão Estratégica, Liderança e Inclusão. Membro do CQC de Empreendedorismo e Gestão do Ibef-ES.



Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra como a gestão estratégica pode transformar seu negócio!


Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.