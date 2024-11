Entenda novas regras do financiamento imobiliário que entram em vigor na sexta Entenda novas regras do financiamento imobiliário que entram em vigor na sexta Folha Vitória|Do R7 30/10/2024 - 13h10 (Atualizado em 30/10/2024 - 13h10 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Marcelo Camargo/ Agência Brasil

A partir desta sexta-feira (1º), os mutuários que financiarem imóveis pela Caixa Econômica Federal terão de pagar entrada maior e financiar um percentual mais baixo do imóvel. O banco aumentou as restrições para a concessão de crédito para imóveis pelo Sistema Brasileiro de Poupança e Empréstimo (SBPE), que financia imóveis com recursos da caderneta de poupança.Para quem financiar imóvel pelo sistema de amortização constante (SAC), em que a prestação cai ao longo do tempo, a entrada subirá de 20% para 30% do valor do imóvel. Pelo sistema Price, com parcelas fixas, o valor aumentará de 30% para 50%. A Caixa só liberará o crédito a quem não tiver outro financiamento habitacional ativo com o banco.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todas as mudanças!

Leia Mais em Folha Vitória:

Complexo para desenvolvimento tecnológico e empresarial com 50 m² será construído na Serra

Chuva deixa escola e ruas alagadas e trânsito congestionado na Grande Vitória

Logística de alta performance impulsiona energia renovável