Enterro do papa Francisco: veja como foi a cerimônia na Praça de São Pedro Foto: Reprodução/ Vatican NewsMais de 200 mil pessoas participaram do funeral do papa Francisco. O caixão foi levado para a Basílica... Folha Vitória|Do R7 26/04/2025 - 09h00 (Atualizado em 26/04/2025 - 09h00 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Foto: Reprodução/ Vatican News O funeral do papa Francisco começou neste sábado (26), com a Missa das Exéquias. A cerimônia foi realizada na Praça de São Pedro e teve início com o coral cantando ritos introdutórios em latim. O caixão fechado foi colocado em frente ao altar externo da basílica e foi recebido com longos e emocionantes aplausos dos fiéis.

Para mais detalhes sobre este evento histórico, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Corrente do Bem ajuda mãe a se reerguer após incêndio destruir casa da família

Confira a tabela atualizada da Série D do Brasileiro

Apostador leva sozinho prêmio de R$ 7,8 milhões da Quina; veja resultado