Entre-mundos, os homens não limpam banheiros

O colunista Carlos Queiroz faz uma sensível análise do filme "Entre dois mundos", seus encontros e atravessamentos. 02/07/2025

“Os homens não limpam os banheiros”, foi algo dito no filme. Mas não é a constatação disso que me assusta, mas a inexistência de um “porquê”, quando perguntado. É assim, porque é assim.Essa foi apenas uma das minhas “entradas” no filme Entre dois mundos. Um filme que poderia facilmente ser renomeado para entre mundos. Isso porque, diante dos encontros e atravessamentos que essa obra nos revela, não está, de um lado, uma escritora e, do outro, as “faxineiras”, como são chamadas (inclusive, o filme nos dá a entender que esse é um termo pejorativo).

