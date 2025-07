Envelhecimento da população pressiona Previdência e acende alerta fiscal Até 2045, uma em cada cinco pessoas no Brasil terá mais de 65 anos. Foto: FreepikProjeção aponta aumento de até R$ 600 bilhões nos... Folha Vitória|Do R7 09/07/2025 - 17h37 (Atualizado em 09/07/2025 - 17h37 ) twitter

Até 2045, uma em cada cinco pessoas no Brasil terá mais de 65 anos. Foto: Freepik Um estudo acendeu um alerta sobre os impactos do envelhecimento populacional nas contas públicas brasileiras. A estimativa é de que, em 15 anos, os gastos com aposentadorias e o Benefício de Prestação Continuada (BPC) possam aumentar em até R$ 600 bilhões, o equivalente ao dobro dos investimentos federais em infraestrutura.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e entenda como o envelhecimento da população pode impactar a Previdência e as contas públicas.

