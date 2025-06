“Era alvo de alguém, mas não sabemos por quê”, diz irmã de manobrista assassinado Manobrista Clóvis Brás Júnior foi assassinado com 16 tiros. Foto: Reprodução/Arquivo pessoalClóvis Brás Júnior foi atingido por 16... Folha Vitória|Do R7 14/06/2025 - 06h55 (Atualizado em 14/06/2025 - 06h55 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Manobrista Clóvis Brás Júnior foi assassinado com 16 tiros. Foto: Reprodução/Arquivo pessoal A família de Clóvis Brás Júnior, de 34 anos, ainda tenta encontrar respostas para o assassinato do manobrista, morto a tiros ao chegar para trabalhar na empresa Santa Zita, no bairro São Francisco, em Cariacica, na última segunda-feira (9).

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes desse caso intrigante!

Leia Mais em Folha Vitória:

Cadela flagra 10 kg de maconha em encomenda enviada pelos Correios

Poderes público e privado juntos pela qualidade de vida na Ilha

Espírito Startups 2025 vai selecionar 9 negócios inovadores para concorrer a prêmio de R$ 500 mil