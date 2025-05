Erick vai deixar gestão Pazolini para cuidar de pré-campanha e articular federação Erick Musso na sede do Republicanos (foto: acervo pessoal)Atual secretário de Governo, Erick Musso vai deixar a pasta até o final de... Folha Vitória|Do R7 30/05/2025 - 06h36 (Atualizado em 30/05/2025 - 06h36 ) twitter

O secretário de Governo da Prefeitura de Vitória, Erick Musso (Republicanos), vai deixar a pasta que comanda até o final de junho. Erick, que também é presidente do Republicanos, sairá da gestão para se dedicar ao partido, à sua pré-candidatura de deputado federal e, principalmente, à pré-campanha do prefeito Lorenzo Pazolini (Republicanos) ao governo do Estado.

Para mais detalhes sobre essa mudança significativa na política capixaba, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

