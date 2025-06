ES abre 350 vagas de intercâmbio para estudantes da rede pública (Divulgação Sedu/Foto: Thiago Coutinho)Os alunos serão avaliados em três etapas, de caráter classificatório e eliminatório Folha Vitória|Do R7 12/06/2025 - 13h17 (Atualizado em 12/06/2025 - 13h17 ) twitter

Estudantes da rede pública de ensino podem disputar uma vaga para estudar inglês ou espanhol fora do país, por meio do Programa de Intercâmbio Estudantil, da Sedu. O edital foi publicado no Diário Oficial do Estado nesta quarta-feira (10).

