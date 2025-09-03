Logo R7.com
RecordPlus
Entrar

Escola da Serra instala barras de proteção após ataques de cachorros a alunos

Foto: Reprodução/TV VitóriaInstalação aconteceu no dia 29 de agosto, alguns dias após quatro crianças serem atacadas em uma mesma semana...

Folha Vitória

Folha Vitória|Do R7

Folha Vitória

A Escola Municipal Sônia Regina Gomes Rezende Franco, em Serra Dourada I, na Serra, recebeu a instalação de novas barras de proteção nas grades do local para impedir a entrada de animais.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e fique por dentro de todos os detalhes sobre a segurança dos alunos!

Leia Mais em Folha Vitória:

Últimas


Utilizamos cookies e tecnologia para aprimorar sua experiência de navegação de acordo com oAviso de Privacidade.