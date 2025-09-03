Escola da Serra instala barras de proteção após ataques de cachorros a alunos
Foto: Reprodução/TV VitóriaInstalação aconteceu no dia 29 de agosto, alguns dias após quatro crianças serem atacadas em uma mesma semana...
A Escola Municipal Sônia Regina Gomes Rezende Franco, em Serra Dourada I, na Serra, recebeu a instalação de novas barras de proteção nas grades do local para impedir a entrada de animais.
