Escola promove ação para que estudantes digam “eu te amo” para os pais Fotos: Reprodução/Colégio Salesiano ItajaíAção de escola de Itajaí, em Santa Catarina, emocionou alunos, pais e o público nas redes... Folha Vitória|Do R7 27/08/2025 - 17h19 (Atualizado em 27/08/2025 - 17h19 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Folha Vitória

Fotos: Reprodução/Colégio Salesiano Itajaí Uma escola particular de Itajaí, em Santa Catarina, promoveu uma ação especial de Dia dos Pais para os estudantes dizerem “eu te amo” para os seus pais. A ação foi divulgada e emocionou o público nas redes sociais.

Consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória e descubra mais sobre essa emocionante iniciativa!

Leia Mais em Folha Vitória:

Suspeito de abusar de sobrinha desde um mês de vida é preso no ES

Tio é morto a tiros ao buscar sobrinho em Nova Bethânia, em Viana

Aprenda a fazer pão sem glúten de frigideira gostoso e saudável