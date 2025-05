Escolas da Serra terão aulas de educação para o trânsito no currículo Foto: Edson ReisQuase 70 mil estudantes terão aulas sobre segurança no trânsito, com atividades lúdicas integradas ao currículo escolar...

Folha Vitória|Do R7 13/05/2025 - 17h48 (Atualizado em 13/05/2025 - 17h48 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share