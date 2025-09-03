Escondidinho de abóbora: receita leve e irresistível para qualquer ocasião Escondidinho de Abóbora. Foto: Roberta SalgueiroDescubra como fazer um delicioso escondidinho. Aprenda a combinar abóbora e frango... Folha Vitória|Do R7 03/09/2025 - 17h58 (Atualizado em 03/09/2025 - 17h58 ) twitter

Escondidinho de Abóbora. Foto: Roberta Salgueiro

O escondidinho de abóbora com frango é uma daquelas receitas que unem sabor, praticidade e um toque saudável. Com uma base cremosa feita de abóbora e requeijão light, o prato ganha camadas cheias de textura e finalização gratinada no forno. Ideal para o dia a dia ou para surpreender em um almoço especial, a receita é versátil e conquista até quem não costuma incluir abóbora na rotina.





Para descobrir todos os detalhes dessa deliciosa receita, consulte no nosso parceiro Folha Vitória.

