Escondidinho de abóbora: receita leve e irresistível para qualquer ocasião
Escondidinho de Abóbora. Foto: Roberta SalgueiroDescubra como fazer um delicioso escondidinho. Aprenda a combinar abóbora e frango...
O escondidinho de abóbora com frango é uma daquelas receitas que unem sabor, praticidade e um toque saudável. Com uma base cremosa feita de abóbora e requeijão light, o prato ganha camadas cheias de textura e finalização gratinada no forno. Ideal para o dia a dia ou para surpreender em um almoço especial, a receita é versátil e conquista até quem não costuma incluir abóbora na rotina.
Para descobrir todos os detalhes dessa deliciosa receita, consulte no nosso parceiro Folha Vitória.
