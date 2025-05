ESG: Entre a Realidade e a Ilusão do Retorno A adoção de práticas ESG (Enviromental, Social and Governance) se tornou um movimento global, impulsionado por investidores, reguladores... Folha Vitória|Do R7 07/05/2025 - 12h26 (Atualizado em 07/05/2025 - 12h26 ) twitter

A adoção de práticas ESG (Enviromental, Social and Governance) se tornou um movimento global, impulsionado por investidores, reguladores e consumidores. Mas nem todas as empresas incorporam ESG de forma genuína. Muitas seguem essa agenda apenas para atender a pressões do mercado, sem uma estratégia consistente que justifique o investimento. O que diferencia o ESG efetivo do ESG de fachada é justamente o retorno que essas práticas conseguem gerar.

Para entender mais sobre como o ESG pode impactar o desempenho das empresas, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

