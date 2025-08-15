Espancada e esfaqueada: idosa tem rosto desfigurado em Guarapari
Foto: TV Vitória/ ReproduçãoIracy Pereira de Souza está entre a vida e a morte no hospital, após ter sido agredida com socos e chutes...
Uma idosa, de 80 anos, identificada como Iracy Pereira de Souza, ficou com o rosto desfigurado após ser espancada e esfaqueada em casa no bairro Santa Mônica, em Guarapari. O caso foi registrado na quinta-feira (14) e um suspeito foi preso.
