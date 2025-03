Especialistas analisam judicialização de contratos de seguro imobiliário Foto: Getty Images (Guvendemir).O pilar fundamental para o sucesso de qualquer empreendimento é a confiança. Quando se trata de relação... Folha Vitória|Do R7 28/03/2025 - 10h46 (Atualizado em 28/03/2025 - 10h46 ) twitter

facebook

linkedin

whatsapp

google-news

share

Alto contraste

A+

A-

Foto: Getty Images (Guvendemir). O pilar fundamental para o sucesso de qualquer empreendimento é a confiança. Quando se trata de relação de consumo na construção civil, devido aos valores e à natureza dos produtos comercializados, a cobertura de um seguro, definida em contrato, garante solidez nessa relação.

Para entender melhor as implicações legais e as recentes decisões judiciais sobre o tema, consulte a matéria completa no nosso parceiro Folha Vitória.

Leia Mais em Folha Vitória:

Magno Malta põe o pé na porta e Ramalho sai do PL para assumir Meio Ambiente de Vitória

Anvisa X Colgate: entenda tudo sobre a proibição da nova linha de cremes dentais

Qual foi o presente que o papa Francisco deu para médicos que o salvaram da morte