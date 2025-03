Espetáculos no Sesc Glória celebram Dia Mundial do Teatro e Dia Nacional do Circo Cena da peça "O Menino do Dedo Verde" (Foto: Sesc Gloria/Divulgação)De quinta a sábado, o teatro recebe as obras “A Metamorfose”, “... Folha Vitória|Do R7 27/03/2025 - 14h07 (Atualizado em 27/03/2025 - 14h07 ) twitter

Cena da peça

Cena da peça "O Menino do Dedo Verde" (Foto: Sesc Gloria/Divulgação) O Dia Mundial do Teatro e o Dia Nacional do Circo são celebrados em 27 de março, e o Sesc Glória, em Vitória, preparou uma programação especial que vai até sábado (29) e contará com apresentações de três companhias do capixabas.

